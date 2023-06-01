結成１６年以上の漫才師が競うお笑い賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント」のグランプリファイナルが１６日、東京・台場のフジテレビで行われ、結成１８年目のコンビ「トット」が第４回大会の王者に輝いた。年間８００回以上の舞台をこなしてきた苦労人・トットは、ザ・パンチとリニアを撃破して決勝に進出。ともに独身であることを生かして、架空の妻子を壮大に妄想するネタをぶちかまし、２８１―２６４で金属