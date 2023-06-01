東京大学の学園祭に爆破予告があり、16日の企画が中止となりました。東京大学は（16日と17日開催）、学園祭「五月祭」の実行委員会宛てに「キャンパス各所に爆弾を仕掛け爆破する」とのメールが届いたため、警察と協議し、来場者の安全確保が困難だとして、16日に予定されていた全ての企画を中止にしました。17日は安全が確認されたため、予定通り開催するとしています。