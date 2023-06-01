愛媛県を訪問中の天皇皇后両陛下は、緑をテーマにした「全国植樹祭」のポスターに選ばれた小中高生などと懇談されました。「全国植樹祭」に出席するため愛媛を訪問中の両陛下は、大会ポスターに作品が選ばれた小中高生などと懇談されました。両陛下は、それぞれの作品を見ながら一人一人と目線を合わせ、「光の表現がきれいですね」「絵を描くことは好きですか」などと声をかけられました。また、緑化に貢献した人たちとも交流し、