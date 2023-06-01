栃木・上三川町の住宅で住人の女性が強盗に襲われ殺害された事件で、警察は新たに16歳の少年を逮捕しました。これで実行役とみられる4人全員が逮捕されました。16歳の少年4人は14日、上三川町の住宅に押し入り金品を物色していたところ、住人の富山英子さん（69）の胸などを凶器で突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。警察は、これまでに神奈川・相模原市の少年3人を逮捕していましたが、16日夕方、川崎市に住む16歳の