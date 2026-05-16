15日にワールドカップに臨むメンバーが発表され、FC東京所属のDF長友佑都が自身5度目となるワールドカップメンバーに選出された。FC東京の公式Xは、その発表時の様子を撮影した映像を公開。森保監督から名前を呼ばれた直後、感極まって涙を流したその姿に大きな反響が集まっている。この映像は日本だけでなく世界にも拡散されおり、注目を集めている。イタリアメディア『Tuttosport』は「覚えていますか？元インテルの選手が涙を流