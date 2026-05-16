セルティックに所属する日本代表FW前田大然が歴史に残るゴールを決めた。前田は第36節のレンジャーズ戦（3-1）で圧巻のバイシクル弾を含む2ゴール、前節のマザーウェル戦（3-2）でもゴールを挙げていたが、首位ハーツと1ポイント差で迎えた最終節でも大仕事をやってのけた。逆転優勝へ向けて勝利が必要だったセルティックは43分ハーツに失点を許すも、前半ATにアルネ・エンゲルスがPKを沈めて同点で折り返す。その後なかなか追加点