16日、三重県四日市市の住宅の庭で、住人の女性が刃物で刺され死亡しました。警察は殺人事件とみて捜査しています。 【写真を見る】住宅の庭に倒れていた住人の53歳女性が死亡…体に複数の刺し傷直前に女性の夫の弟と口論殺人事件として捜査三重・四日市市 16日午前9時ごろ、四日市市川島新町の住宅で「妻が包丁で刺された」と夫から119番通報があり、警察と消防が、この家に住むパート従業員の田中直美さん(5