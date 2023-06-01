◇ドイツ１部第３４節バイエルン５―１ケルン（１６日・アリアンツアレーナ）既に２連覇を決めているバイエルンは最終節でケルンを５―１で下し、３４試合で２８勝５分け１敗、１２２得点３６失点でシーズンを締めくくった。主役はイングランド代表ＦＷケインだった。まずは前半１０分。右からのクロスを右足ボレーシュートで合わせてネットを揺らし、先制点をマークした。さらに同１３分には、ゴール正面のＦＫで、ＭＦ