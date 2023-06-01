◆ドイツ１部▽第３４節ザンクトパウリ１―３ウォルフスブルク（１６日）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人は後半４３分から途中出場した。チームは３―１で勝利し、２部との入れ替え戦に進むことが決まった。塩貝は前節のバイエルン戦（０●１）に続き、２戦連続で途中出場した。投入時点で３―１のスコアだったこともあり、持ち前の決定力やスピードを発揮する場面は