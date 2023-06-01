国連人権高等弁務官事務所（本部・ジュネーブ）のフォルカー・テュルク高等弁務官は１６日、東京都内での読売新聞のインタビューで、日本人などが被害を受けた北朝鮮による拉致問題について「とても重要な問題だ。北朝鮮政府とこの問題を巡って連絡を取る」と述べた。テュルク氏は「我々の事務所にとって、この問題は決して風化しない。諦めずに取り組む」と話した。北朝鮮政府はジュネーブに代表部を置いている。テュルク氏