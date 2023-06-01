女優の綾瀬はるか、お笑いコンビ「千鳥」の大悟が１６日、フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で、コンペティション部門に出品された出演映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）の公式上映に参加した。さわやかに晴れた真っ青な空の下、大悟はセキュリティーが付くほど高価なショーメのブローチを胸元に輝かせ、堂々と登場。バレンシアガの黒のドレスにシューズ、カルティエのジュエリーをつけ、美しいアップヘアで綾