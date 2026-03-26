日本上陸20周年を迎えたクリスピー・クリーム・ドーナツから、ファン待望の復刻販売企画がスタート♡総投票数8万超えの『クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票2026』で選ばれた人気ドーナツTOP5が、2026年5月27日（水）より期間限定で登場します。懐かしさを感じるフレーバーからSNS映え抜群のキュートなドーナツまで勢ぞろい。今しか味わえ