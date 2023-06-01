豚こまは〈ほぐさず〉使うと、まるで厚切り肉のような食べごたえになるって、ご存じですか？作り方は、豚こまに塩と小麦粉を混ぜて、ぎゅぎゅっと押しつけてから焼くだけ。パックの中で成形できて洗いものが少なく、手も汚れないので、クタクタな日でも作れる手軽さです。蒸し焼きでふっくら、ほぐれるような新食感。いつもと違う豚こま肉の食べごたえに、感激すること間違いなし！『豚こまのマヨチーズ蒸し』のレシピ材料（2人分