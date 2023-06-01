ブンデスリーガ 25/26の第34節 フライブルクとライプチヒの試合が、5月16日22:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。 フライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）、ヨハン・マンザンビ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはヤン・ディオマンデ（FW）、コンラッド・ハーダー（FW）、ブラジャン