ブンデスリーガ 25/26の第34節 ブレーメンとドルトムントの試合が、5月16日22:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。 ブレーメンはサリム・ムサフ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）、キャメロン・プエルタス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、サムエレ・イナチョ（FW）、マクシミリアン・バイア