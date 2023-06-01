ブンデスリーガ 25/26の第34節 ボルシアＭＧとホッフェンハイムの試合が、5月16日22:30にボルシア・パルクにて行われた。 ボルシアＭＧはMohya Wael（MF）、ハリス・タバコビッチ（FW）、ウーゴ・ボーリン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、バズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）らが