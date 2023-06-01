ブンデスリーガ 25/26の第34節 ウニオン・ベルリンとアウクスブルクの試合が、5月16日22:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。 ウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、リバン・ブルク（MF）、イリヤース・アンサ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、メルト・ケミュール（MF）、アントン