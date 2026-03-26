ブンデスリーガ 25/26の第34節 ハイデンハイムとマインツの試合が、5月16日22:30にフォイト・アレーナにて行われた。 ハイデンハイムはブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、シェラルド・ベッカー（FW）、フィリップ・ティーツ