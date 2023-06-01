フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。結成18年目のトットが金属バットとの決勝戦を制して4代目王者となり、優勝賞金1000万円を獲得した。優勝後の会見では、率直な思いをにじませた。【画像】『THE SECOND』優勝の副賞となる22番組出演権多田智佑（40）と桑原雅人（40）からなる同コンビは、2009年2月結成。大阪NSC27期で、2016年には『NHK新人お笑い大賞