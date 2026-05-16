「もういいやってなっちゃう」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、育児の思わぬ“メリット”を語った――。マヂカルラブリー・村上○「全力飯じゃない」「ああ、もういいやってなっちゃう」妻・いとくとら(いくら)との間に、第1子、第2子となる男女の双子が誕生した村上。7日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)では、「大変なんですよ。双子が生まれて、忙しいんで