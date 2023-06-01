5月23日23時30分放送の『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）のテーマは、プライベートが謎に包まれ平成でも令和でもなぜか気になる存在「沢尻エリカ」。本人がスタジオに登場し、“今と昔の沢尻エリカ”を自ら語る。【写真】沢尻エリカ「30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊」約20年ぶりの写真集5.23発売決定同番組は、MCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）が、「いま日本中で