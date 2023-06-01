中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月16日】中国商務部の報道官は16日、欧州連合（EU）による外国補助金規則（FSR）に基づく調査を中国司法部が「不当な域外管轄措置」に当たると認定したことに関し、商務部と連携して十分な調査を行った上での判断だとし、欧州委員会に対し、誤ったやり方を速やかに是正し、中国企業への不当な抑え込みをやめるよう求めた。報道官は次のように述べた。中国は、EUがFSRなど