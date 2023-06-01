現地時間５月16日に開催されたブンデスリーガの最終節で日本代表に選出された塩貝健人を擁する16位のヴォルフスブルクが、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人トリオが所属する18位のサンクトパウリとアウェーで対戦した。藤田と安藤が先発した37分に先制すると、57分に追いつかれたものの、64分にCKから相手GKのオウンゴールで勝ち越し。88分にも追加点を奪い、勝点26で並ぶ相手との大一番に３−１で勝利を収めた。こ