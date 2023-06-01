【キン肉マン キンケシ27】 5月第3週 発売 価格：1回200円 バンダイは、ガシャポン「キン肉マン キンケシ27」を5月第3週に発売する。価格は1回200円。 本商品は「キン肉マン」に登場する超人たちを再現したミニフィギュア「キンケシ」シリーズ第27弾。本弾ではテリーマン、キン肉マンをはじめ、キン肉マン マリポーサ、キン肉マン ゼブラ、マンモスマン、ジ