【機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート１】 5月第3週 発売 価格：1回600円 バンダイは、プレミアムガシャポン「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド リブート１」を5月第3週に発売する。価格は1回600円。 「機動戦士ガンダム EXCEED MODEL ザクヘッド」が、仕様やカラーを変えて再登場する。球状から組み立てて「機動戦士ガンダム」に