１３日、新疆ウイグル自治区クチャ市で、クチャ王府の開府式に参加する観光客。（クチャ＝新華社記者／丁磊）【新華社ウルムチ5月16日】中国新疆ウイグル自治区クチャ市では、歴史文化資源を活用した観光振興と文化遺産保護が進められている。これまでに、観光街「亀茲（きじ）小巷」や熱斯坦古道、クチャ王府、スバシ仏寺遺跡などの修復が行われたほか、亀茲博物館、無形文化遺産工房、楽舞体験館なども整備され、地域の新たな