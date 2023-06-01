結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルが16日、東京・台場のフジテレビで行われ、18年目のトットが初優勝し、賞金1000万円を獲得した。決勝は金属バットに281−264で勝利した。優勝記者会見で「トット」の魅力について聞かれ、桑原雅人は感情的でわがまま、多田智佑は天然、頑固など、それぞれの性格に言及したうえで、桑原は「（その2人が）すぐもめる」ことを打ち明