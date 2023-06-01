結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日、フジテレビ系で生放送され、結成18年目のコンビ、トットが頂点に立った。同賞レースは一般観客100人が審査し、1、2、3点の中から点数を決定する形式で満点は300点。トットは第1試合でザ・パンチに293点で勝利し、準決勝では喫煙をネタに292点を獲得しリニアを撃破。金属バットと激突した決勝では家庭をテーマにネタを構成し、架空の妻子を想像