【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 5月23日の放送のテーマは、プライベートが謎に包まれ、平成でも令和でもなぜか気になる存在「沢尻エリカ」。まさかのご本人登場に佐久間は驚愕。赤裸々トークで沢尻エリカを深掘りする。 ■沢尻が挑んだ初舞台の衝