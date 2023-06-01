1985（昭和60）年5月17日、北海道夕張市の三菱石炭鉱業南大夕張炭鉱でガス爆発事故が発生、62人が死亡した。坑内に大量噴出したメタンガスに引火したとみられ、死者のほとんどが一酸化炭素による中毒死だった。石炭産業が衰退する中、その後も「炭都」夕張市最後の炭鉱として稼働したが、90年3月に閉山した。