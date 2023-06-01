【BS12 トゥエルビ：「劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』」】 5月17日19時～ 放送 ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビにてアニメ「劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』」を本日5月17日19時から「日曜アニメ劇場」にて放送する。 5月の「日曜アニメ劇場」では、「ハイキュー!! 劇場版 総集編」を4週連続で放送して