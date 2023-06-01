俳優の沢尻エリカが、23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜後11：30）に出演することが16日、発表された。【便組カット】横顔も綺麗な佐久間大介同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー