King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）、仲里依紗、HIKAKINが、あす18日公開の生成AI「Gemini」新テレビCMに出演する。これに先駆け、インタビューが公開された。【動画】Geminiでやりたいことを凝縮した旅プランを作成するKing ＆ PrinceKing ＆ Princeは「Gemini」の魅力や楽しい使い方を発信するパートナー「Team Gemini」の一員として昨年から活動。今回から仲とHIKAKINも加わった。新CMでは、Geminiが毎