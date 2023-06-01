演歌歌手坂本冬美（59）が6月10日に発売するデビュー40周年を飾るベストアルバム「轍（わだち）」のジャケットビジュアルが17日、公開された。メインは着物姿でバックカバーはドレス姿。どちらも等身大の坂本を撮り下ろした内容となっている。また、記念イヤーの集大成となるリサイタル公演が東京と大阪で開催されることも決まった。現在は「40周年記念コンサートツアー」の真っ最中だがリサイタルはツアーとは構成や趣を変えた“