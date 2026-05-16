カレーライスに含まれる栄養素はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医がカレーライスの概要と栄養素について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「カレー」を食べると得られる”効果”とは？太らないコツも解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：曽田 久美子（管理栄養士） 病院、老健で栄養士として給食管理に従事し、2025