ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOAT RACE」杯は2日目を終えた。初日を2、5着で滑り出した岡部哲（51＝埼玉）。初勝利を狙った2日目は4Rを逃げ切った。実に7年7カ月ぶりの若松でもブランクをみじんも感じさせない。「ターン出口はエンジン力で返ってくるけど、入り口の感じがいまひとつ。ステバーとかも見てもらおうかな。微調整でいけそう。ストライクゾーンは広いと思う」。前回V機の力