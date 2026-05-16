4月の「スカパー!サヨナラ賞」に、中日・村松開人内野手（25）が選出され、本拠地のバンテリンドームで授賞式が行われた。村松は1点ビハインドで迎えた4月24日のヤクルト戦（バンテリンD）、9回1死二、三塁の場面で、右翼席へサヨナラ本塁打。チームの連敗を「6」で止める値千金の一打となった。「初めて、こういう賞をいただけてうれしい。ああいう場面で打てて、運を持っているな、と。チームの負けが込んでいる中で、流れ