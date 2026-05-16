結成１６年以上の漫才師による賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナルが１６日、東京・お台場のフジテレビで行われ、トットが優勝した。史上最多エントリー１５２組の頂点に立ち、４代目王者に輝いたトットは、結成１８年目。多田智佑、桑原雅人のコンビ。優勝が決まった瞬間、多田は「うれしい！もう、ホントにうれしいです！」と叫んだ。桑原は「本当にやめんで良かったっていうのと