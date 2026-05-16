【バンコク＝佐藤友紀】タイの首都バンコク中心部で１６日、線路内で貨物列車と路線バスが衝突する事故があり、タイ運輸省などによると少なくとも８人が死亡、２６人が負傷した。運輸省によると事故当時は道路が渋滞しており、バスは線路上に停車していた。通常は電車が近づくと遮断機が下り警報器が鳴るが、当時何らかの理由で遮断機が完全に下りなかった可能性があるという。警察などが事故原因を調べている。事故現場は日