俳優の山田杏奈さん（25）が16日、都内で開催された映画『NEW GROUP』の完成披露上映会に登場。出演を決めた理由や、完成した作品を見た感想を明かしました。映画は、組体操という“集団行動”における人間の行動心理の根底をコミカルかつシリアスに描いた、SFサイコエンターテインメントです。高校生の主人公・愛を演じる山田さんは出演を決めた理由について「“組体操が襲ってくる”って書いてあるけど？みたいな。全く想像はつ