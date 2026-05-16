ボートレース若松の「ＭＮＢＲ若松１ｓｔマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は１６日、予選２日目が行われた。小山勉（３９＝埼玉）は７Ｒに４号艇で出走し、４カドからコンマ０５のトップＳを決めた。内をのみ込むまくり一撃が決まったかと思われたが、その内をまくり差した５号艇・荻野裕介がバックで先頭に。小川も負けじと道中で執念の追い上げを見せ、３周目のバックで逆転に成功。大きな白星をつかみ取った。「４枠だったの