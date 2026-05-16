お笑いタレント明石家さんま（70）が16日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。お笑いタレント・中山功太（45）のいじめ被害告発騒動に言及した。この日は「Juice＝Juice」の遠藤彩加里が初出演。緊張を見せる遠藤に、お笑い芸人の村上ショージが「僕らの時に、そういうフォローしてくれる人、そんなにいてなかったから。さんまさんやさしいし、いろんなフォローもしてくれるから。大昔の人は、逆に