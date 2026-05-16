昨年5月に東京・池袋シネマ・ロサで公開され話題となった自主製作映画「米寿の伝言」（監督ガクカワサキ）の再上映が16日、同所で行われ、主演の西本匡克さん（89）、長女でプロデューサーを務めた浩子さん（59）、孫で俳優の健太朗（33）、銀二郎（29）らが舞台あいさつを行った。集まった観客にはサプライズで、匡克さんは「水戸黄門」の主人公・水戸光圀、健太朗と銀二郎はそれぞれ助さん・格さんに扮装（ふんそう）し寸劇