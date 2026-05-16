結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルが16日、東京・台場のフジテレビで行われ、18年目のトットが初優勝し、賞金1000万円を獲得した。決勝は金属バットに281−264で勝利した。栄光の瞬間に、多田智佑（40）と桑原雅人（40）は拳を天に突き上げて、感情を爆発させた。多田は「テレビの向こう側で奥さんと子どもが見ています！やったー！」と、3本目のネタにかけて喜び