BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリ] 2 - 1 [クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第12日がイタリア ローマで行われ、男子ダブルス準決勝で、第7シードのシモーネ ボレリ / アンドレア