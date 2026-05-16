「核拡散防止条約（NPT）」第11回再検討会議が5月15日、ニューヨークの国連本部で引き続き開催されました。中国は、核保有国に対し、海外に配備している核兵器を自国領土に撤収するとともに、他国領土への新たな配備を避けるよう呼びかけました。核共有の取り決めに関する問題について、中国は、この問題は核軍縮に関わると同時に、核兵器拡散防止の観点からも検討されるべきであると述べました。中国は既存の核共有や拡大抑止の取