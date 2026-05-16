「かっけぇ〜! と思って」元日向坂46でタレントの松田好花が、松岡昌宏の粋なエピソードを明かした――。松田好花○「2軒目まで行って楽しんで」「はじめてスナックに」松岡主演の舞台『はがきの王様』に出演する松田。12日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、「あとはもう届けるだけ。ここまでやってきた稽古を、みなさんに観ていただけるソワソワもありつつ、楽しみですね」