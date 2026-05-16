春夏のワードローブに、どんな服を迎えよう。悩んでいるミドル世代におすすめしたいのは、一点投入で上品なムードをまとえるスカート。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人に似合うきれいめアイテムをご紹介。レースやプリーツで女性らしさを引き出してくれるスカートを味方に、ワンランク上のおしゃれを楽しんでみて。 上品な裾レースがさり気ないアクセントに 【ZARA】