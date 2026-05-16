北山たけしプロデュースの演歌歌手・堀内春菜が１６日、静岡・ＪＲ御殿場線下曽我駅前にある梅の里センターで第２弾シングル「みれん傘」（６月３日発売）のヒットを祈願し、「曽我の傘焼きまつり」の傘焼き神事に参列した。「曽我の傘焼きまつり」は、日本三大仇（かたき）討ちの一つ「曽我兄弟の仇討」の故事にちなみ、８００数年の伝統を持つ由緒ある祭事（かながわのまつり５０選）。曽我兄弟が父の仇を討つ際、雨の中で傘