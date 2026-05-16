【ブリュッセル＝上杉洋司】人権問題などに取り組む欧州の国際機関「欧州評議会」（本部・仏ストラスブール）は１５日、東欧モルドバで外相会合を開き、ロシアのウクライナ侵略の罪を問う特別法廷の運営に関する決議を採択した。欧州連合（ＥＵ）や英仏独など３７の国・機関が特別法廷の設置条約への参加を表明。会合でアラン・ベルセ欧州評議会事務局長は「ロシアが侵略の責任を問われる時期が近づいている」と述べ、運営資金